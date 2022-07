Cruzeiro avalia Ricardo Goulart, mas salário e Bahia são entraves

Jogador de 31 anos rescindiu contrato com o Santos nessa terça-feira, e seu estafe prepara a mudança para a Série B em 2022

O Cruzeiro avalia uma investida por Ricardo Goulart logo após a rescisão contratual com o Santos, sacramentada na noite dessa terça-feira (12). Os mineiros sondaram a situação do atleta, mas sabem que há preferência de seu estafe pela ida ao Bahia e também da dificuldade financeira para pagar os salários do jogador de 31 anos. A informação sobre o interesse foi inicialmente divulgada pelo portal UOL e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.

Ricardo Goulart recebia mais de R$ 600 mil mensais em sua passagem pela Vila Belmiro. O valor é considerado elevado para os padrões do clube mineiro. Hoje, o teto salarial na Toca da Raposa II é de R$ 300 mil, valor pago a apenas um jogador do elenco.

A questão salarial é um entrave para a contratação do meio-campista. O ídolo do clube, que se sagrou campeão brasileiro em 2013 e 2014, teria que reduzir a pedida para atuar pela equipe de Belo Horizonte novamente.

Mesmo com a redução, há o entendimento interno que o salário só poderia ser pago com um investidor. O empresário Pedro Lourenço, patrocinador do clube, está disposto a colocar dinheiro no futebol. Entretanto, a gestão de Ronaldo Fenômeno só aceitaria um parceiro em caso de mais contratações do mesmo porte. Não há o interesse em um parceiro que aporte somente cerca de R$ 3 milhões por temporada em um único atleta.

Além disso, o estafe do jogador tem ótima relação com a diretoria do Bahia — o agente Paulo Pitombeira é o intermediário da venda do clube para o Grupo City — e prioriza uma mudança para Salvador.

O meia-atacante ainda não tem propostas no mercado da bola, mas está disposto a jogar a Série B depois de uma passagem fracassada pelo Santos em 2022. Ele fez 30 jogos pelo time paulista, com quatro gols marcados e três assistências. No período, ficou em campo por 1.760 minutos.

Ricardo Goulart rescindiu o contrato com o Santos na noite dessa terça-feira após uma reunião com a diretoria. O atleta abriu mão do que deveria receber para quebrar o compromisso com os paulistas.