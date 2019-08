Cristiano Ronaldo sobre aposentadoria: "talvez eu jogue até os 41 anos"

Atacante português também falou que o Real Madrid tinha se tornado sua "zona de conforto" e que sua última temporada foi a mais difícil da carreira

Cristiano Ronaldo parece aberto à possibilidade de estender sua carreira por mais alguns anos. Em entrevista à TVI, o craque português falou sobre sua necessidade de deixar o para buscar um novo desafio na e ponderou que seu tempo como profissional pode durar mais vários anos.

"Não foi fácil, o Real Madrid foi a minha casa, eu estive lá por 9 anos e ganhei muitas coisas. Minha família também estava muito bem na . Mas eu sou um homem que não está satisfeito com a "zona de conforto" e o Real tornou-se um pouco disso. A Juventus é um novo desafio, que me entusiasma e me convence. Me aposentar? Não sei, talvez no ano que vem ou talvez eu jogue até os 41 anos", disse o camisa 7 da Juventus.

Ele também falou sobre a temporada passada, sua primeira na nova casa. Para CR7 esse foi um dos períodos mais difíceis de sua carreira, não apenas pela adaptação e pelo fato de não ter avançado como gostaria na , mas também por causa das acusações de estupro.

"Eu não nego que esta temporada foi a mais complicada para mim. Quando sua honra é colocada em xeque, isso dói. Também porque a notícia chegou na minha casa com os jornais. No entanto, eu saí bem, graças a Deus todo mundo viu que eu sou inocente e tenho orgulho de como meus entes queridos e meus amigos reagiram, eles nunca me questionaram", falou CR7.

Ronaldo falou brevemente sobre as dificuldades da sua vida e como chegar onde chegou não é apenas fruto de seu talento.

"As pessoas acreditam que tudo foi fácil, porque agora elas vêem dinheiro, roupas, sucesso. O que eu quero ensinar meus filhos, mas também para outras crianças quando faço eventos nas escolas, é que talento não é suficiente, nós devemos trabalhar duro e esforçar para alcançar os objetivos. Eu levei o meu filho Cristianinho para o local onde cresci em Lisboa e ele não acreditou no que via: 'Você esteve mesmo aqui?'", contou o gajo.

A temporada da Juventus na começa no sábado (24), às 13h (de Brasília), no duelo contra o , no Estádio Ennio Tardini.