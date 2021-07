Cristiano Ronaldo se reapresenta em meio à dúvida: fica na Juventus ou entra no mercado?

O astro português entrou no último ano de contrato na Itália, mas nenhuma saída está prevista neste momento

Cristiano Ronaldo voltou a treinar na Juventus em meio a especulações sobre seu futuro na Itália. O jogador de 36 anos atrasou o início da sua pré-temporada no clube depois de jogar a Eurocopa com Portugal.

Na semana passada, Cristiano procurou manter seus treinos na Cidade do Futebol, o Centro de Treinamento da seleção de Portugal na cidade de Oeiras. O jogador que é conhecido pela ótima forma fisíca, procura seguir um cronograma rigoroso de treinos.

Cristiano e diretoria ainda seguem conversando sobre o processo de renovação de seu contrato. Agora que entrou no último ano de acordo na Itália, o astro deve refletir sobre sua permanência no clube: seguir sua carreira na Itália ou descobrir novos mercados?

O vencedor da Bola de Ouro cinco vezes, foi a atração principal quando a equipe da Juve entrou no centro de treinamento nesta segunda-feira (26), Ronaldo parou para dar alguns autógrafos e posar para fotos enquanto os torcedores vibravam com sua presença.

(Foto: Getty Images)

O craque entrou no último ano de seu contrato com a Juventus e ainda não chegou a um acordo sobre sua renovação. Com esse cenário surgem muitas especulações sobre o jogador se transferir para outras clubes, como sua volta para o Manchester United.

Além disso, o Paris Saint-Germain surge também como um forte candidato há algum tempo, enquanto clubes da MLS e da Ásia estão interessados em saber sobre o jogador. A Juve, no entanto, foi rápida em dizer que não tem intenção de negociar CR7.

Enquanto o time se prepara para a nova temporada, agora com o comando de Massimiliano Allegri, contratado recentemente. O vice-presidente do clube, Pavel Nedved, afirmou: "Ronaldo foi chamado para o dia 26 de julho, estará de volta na segunda-feira e ficará conosco."

Cristiano Ronaldo deve entrar em campo com a Juventus contra o Barcelona, na disputa do Troféu Joan Gamper. A partida está marcada para acontecer no dia 8 de agosto, no Camp Nou.

O português tenta conquistar o título da Champions League com o clube. O jogador já conquistou na Juventus a Serie A e a Copa da Itália. Em 133 jogos, Cristiano marcou 101 gols nesta passagem em Turim.