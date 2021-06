Cristiano Ronaldo se despede da Euro com nova polêmica: braçadeira de capitão no chão

CR7 ficou visivelmente decepcionado com a eliminação que chegou a retirar a braçadeira de capitão e atirá-la no gramado

Cristiano Ronaldo agiu como um "verdadeiro capitão" durante a Euro 2020, disse o técnico de Portugal, Fernando Santos, perdoando a estrela do futebol mundial por ter lançado a braçadeira de capitão de Portugal ao chão.

Os atuais campeões da Euro viram o troféu escapar nesta edição ainda nas oitavas de final após derrota sofrida por 1 a 0 para a Bélgica, eliminando Portugal da competição.

Cristiano Ronaldo ficou visivelmente decepcionado com a eliminação após o apito final, que chegou a retirar a braçadeira de capitão e atirá-la ao gramado. Mas o técnico de Portugal, desconversou sobre a situação.

Na entrevista coletiva após o jogo, Santos preferiu exaltar a importância do jogador para a seleção: "Ronaldo marcou cinco gols no torneio. Ele não marcou hoje, mas foi um verdadeiro capitão em todos os sentidos da palavra."

"Ele tentou virar o jogo. Não há problemas com Ronaldo."

Cristiano Ronaldo lançou a braçadeira de capitão no gramado após a eliminação na Euro 🔥



Compreensível ou deveria ter mais respeito? 🤔 pic.twitter.com/xqRlTM8Y1N — Goal Brasil (@GoalBR) June 28, 2021

Os cinco gols marcados por Cristiano Ronaldo o levaram a empatar com o iraniano Ali Daei no topo da lista de maiores artilheiros de todos os tempos por seleções, com 109 gols.

Ele não vai quebrar esse recorde tão cedo, Portugal só deve voltar a campo agora contra a Irlanda em 1 de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Entretanto, não há sinal de que Cristiano vá cair de nível.

Fernando Santos ainda comentou sobre a eliminação: "Acho injusto, mas isso é futebol. Se você marca, você ganha - eles marcaram -, nós não"

"Mas, exceto nos primeiros 10 minutos, quando não jogamos muito bem, meus jogadores jogaram com uma mentalidade forte e tentaram atacar.

"Queríamos a bola. Fizemos 29 chutes e não conseguimos marcar um. Eles fizeram seis chutes e um no gol e venceram. Acertamos a trave e continuamos perigosos, mas a bola não entrava."

“Estamos muito tristes. Pensamos que podíamos chegar à final e vencer. Alguns rapazes estão chorando no vestiário, mas ainda podemos ganhar mais títulos e agora estamos ansiosos pela Copa do Mundo."