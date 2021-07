Barcelona: os amistosos de preparação para a temporada 2021/22

Ainda sem Messi, os catalães voltam aos gramados nos jogos preparatórios para a próxima temporada

Vivendo crise financeira e precisando reduzir a folha salarial para poder inscrever reforços, o Barcelona está em um momento conturbado fora dos gramados. Mesmo assim, já começa, com Ronald Koeman, a preparação para a temporada 2021/22 do futebol europeu.

Sabendo que a La Liga 2021/22 começa no dia 15 de agosto, o Barça ainda tem algumas semanas de preparação antes do início do Campeonato Espanhol. E o clube promoverá vários amistosos para rodar o elenco e dar minutagem aos seus jogadores.

Vale lembrar que atletas que atuaram na Eurocopa, na Copa América e na Copa Ouro ainda não se reapresentaram. Desta maneira, os jogadores que estão entrando em campo vem da base ou não foram convocados por suas seleções.

Os amistosos preparatórios do Barcelona para a temporada 2021/22

O primeiro amistoso do Barça aconteceu neste último dia 21 de julho. Foi a estreia do clube na temporada, uma vitória por 4 a 0 sobre o Gimnástic de Tarragona. Manaj (três vezes) e Collado saíram do banco e marcaram os gols do Barcelona, que foi a campo com: Neto (Peña); Dest (Igor Gomes), Umtiti (Comas), Piqué (Ramos Mingo) e Balde (Ndiaye); Sergi Roberto (Matheus Pereira), Pjanic (Gavi) e Riqui Puig (Collado); Demir (Abe), Escobar (Manaj) e Peque Polo (Mortimer).

O jogo seguinte acontecerá neste próximo sábado (24), contra o Girona. A tendência é que Koeman utilize novamente um time composto por jogadores jovens, se recuperando de lesão ou pouco utilizados nos profissionais.

O terceiro jogo preparatório será contra o Stuttgart, neste próximo dia 31 de julho. O último, contra o RB Salzburg, no dia 4 de agosto.