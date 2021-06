Qual é a dieta e a rotina de treinos de Cristiano Ronaldo?

O astro da Juventus é conhecido por ser um dos jogadores mais atléticos da história do futebol, mas como ele atingiu sua melhor forma?

Não há jogador no futebol mundial que tenha recebido mais elogios por suas qualidades físicas e dedicação ao seu ofício do que Cristiano Ronaldo.

A estrela da Juventus e de Portugal ostenta um extraordinário conjunto de habilidades atléticas, combinando ritmo rápido e agilidade com habilidade aérea e potência.

Cristiano Ronaldo não nasceu com essas características; o físico ondulante que vemos hoje é uma transformação marcante do adolescente magricela que chegou ao Manchester United vindo do Sporting em 2003.

Então, como foi criado o incrível atleta e cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, e que se tornou o maior artilheiro da história por seleções, além de ser um dos maiores artilheiros da história do futebol?

Com a ajuda de 15 dicas de preparação física que Cristiano Ronaldo revelou, a Goal dá uma olhada nos segredos por trás de sua força e velocidade.

Como Cristiano Ronaldo treina?

A primeira coisa a fazer é começar com um aquecimento para diminuir o risco de lesões.

"Nos treinos fazemos algumas voltas ao campo, exercícios de alongamento e aquecimento cardiovascular", explica Cristiano Ronaldo.

"Certifique-se de fazer algo semelhante em seu treinamento, mesmo que seja correr na academia ou aquecer na esteira ou bicicleta".

Na academia, o principal treino de CR7 é dividido entre exercícios cardiovasculares - como corrida e remo - e pesos. "Misture tudo", aconselha o atacante - além de manter as coisas interessantes, é importante garantir que todas as áreas do corpo sejam direcionadas e os exercícios melhorem a força e a resistência.

No campo, o foco está em exercícios de alta intensidade que refletem as situações de jogo.

"Fazemos muitos exercícios de sprint no treinamento e eles podem ser incorporados ao seu treino, esteja você na academia ou ao ar livre", diz o português. "Experimente e adicione a cada treino que você fizer".

Os treinos não se restringem ao tempo que Cristiano Ronaldo passa no centro de treinamento. "Faça exercícios sempre que puder", acrescenta.

"Você pode fazer exercícios abdominais em seu quarto ao acordar de manhã ou antes de ir para a cama. Se você entrar em uma rotina, será mais fácil, pois se tornará um hábito".



O que Cristiano Ronaldo come?

Não adianta ter o melhor carro se você não vai colocar o combustível certo nele.

Cristiano Ronaldo, sem surpresa, leva sua dieta muito a sério."“Um bom treino deve ser combinado com uma boa alimentação", afirma. "Eu como uma dieta rica em proteínas, com muitos carboidratos integrais, frutas e vegetais, e evito alimentos açucarados".

O português tem um dietista pessoal que o acompanha desde os tempos do Real Madrid, comendo seis pequenas refeições por dia - ou uma a cada três a quatro horas.

Gosta sobretudo de peixe - espadarte, robalo e dourado - e o seu prato preferido é o bacalhau à brasa, que é uma mistura de bacalhau, cebola, batata em rodelas finas e ovos mexidos. Ele também come muitas frutas e proteínas magras.

Nos restaurantes, Cristiano Ronaldo diz que costuma pedir bife e salada, mas nunca congelado - tudo o que come é fresco.

Para o seu café da manhã, CR7 gosta de queijo, presunto, iogurte desnatado junto com muitas frutas e torradas com abacate.

"Coma regularmente", continua Ronaldo. "Se você treinar regularmente, é importante manter os níveis de energia altos para abastecer seu corpo e ter um melhor desempenho. Às vezes como até seis refeições menores por dia para ter certeza de que tenho energia suficiente para realizar cada sessão em nível alto".

A hidratação também é vital - "beber água é muito importante", afirma o português - mas um dos sacrifícios que ele faz para manter o corpo em perfeitas condições é evitar o álcool e os refrigerantes.

Em 2021, ele chegou às manchetes por uma avaliação desdenhosa do refrigerante Coca-Cola na Euro 2020, recomendando às pessoas a "beberem água".

Quais os outros segredos de Cristiano Ronaldo?

Viver com saúde não é algo que Cristiano Ronaldo dedique algumas horas por dia - é um estilo de vida ao qual ele segue o tempo todo.

Isso não é apenas um desafio físico, mas também mental. "Aprenda a treinar sua mente e também seu corpo", diz o luso. "A força mental é tão importante quanto a força física e ajudará você a atingir seus objetivos".

"Seja disciplinado. Manter-se motivado e seguir sua rotina é fundamental. Para mim, não há espaço para relaxar, então tenho que ser rigoroso. Você pode se ajudar estabelecendo metas e trabalhando com um parceiro de treinamento, agregando competitividade e companhia em seu dia a dia", afirma.

Quando não está se exercitando, CR7 tenta manter um estilo de vida relaxado e tranquilo, apesar de sua enorme fama e da atenção que demanda.

"O treino e as sessões físicas são muito importantes, mas viver um estilo de vida descontraído ajuda a ser o melhor que pode ser, física e mentalmente”, explica Ronaldo. "Eu passo meu tempo livre com a família e amigos, o que me mantém relaxado e com uma mentalidade positiva", completa.

Algo único no regime de fitness de Cristiano Ronaldo é que ele não dorme as tradicionais oito horas por dia. Em vez disso, ele opta por tirar cinco cochilos de 90 minutos por dia.

Segundo o Professor Littlehales em seu livro "Sono: O Mito das 8 Horas, o Poder dos Cochilos ... e o Novo Plano para Recarregar Seu Corpo e Mente": é melhor para os atletas tirar cinco sonecas por dia com 90 minutos cada, em vez de uma noite inteira de sono.

De acordo com o jornal Daily Mail, Cristiano Ronaldo leva a sério esse conselho de descanso forçado.