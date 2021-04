Manchester United tem dinheiro para contratar Cristiano Ronaldo, mas deveria?

Craque português tem o seu nome vinculado ao clube inglês mais uma vez, enquanto as dúvidas sobre o seu futuro na Juventus ganham força

Escondido entre o alvoroço da Superliga Europeia da semana passada, havia uma história de transferência que, em qualquer outra semana normal, teria chegado perto de quebrar a internet: Cristiano Ronaldo pode voltar a ser jogador do Manchester United.

Cada vez que descobre que CR7 está infeliz ou que está prestes a se mudar, o "sonho" do clube inglês em contar com o craque português é apontado e vira alvo de rumores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Infeliz na Juve, Ronaldo foi apontado pela mídia como o principal culpado pela eliminação para o Porto nas oitavas de final da Liga dos Campeões, e agora há uma possibilidade real dos bianconeri nem estarem na competição na próxima temporada.

A Juvemnus está atualmente em quarto lugar na tabela do Campeonato Italiano empatado em pontos com o quinto colocado Milan. O confronto direto está marcado para o dia 9 de maio, o que significa que o potencial de perder ainda mais pontos é muito real.

Apesar de ainda estar em excelentes condições físicas, aos 36 anos, Ronaldo está sem tempo se quiser erguer o troféu da Champions League pela sexta vez na carreira.

Seu contrato em Turim termina em junho de 2022, e acredita-se que, se a Juventus não se classificar para a UCL da próxima temporada, terá de tentar cortar Ronaldo de sua folha de pagamento.

Atualmente o seu salário é de 30 milhões de euros por ano, o que significa que ele é de longe o jogador mais bem pago da Série A.

É aí que entra o United.

Os Red Devils são um dos poucos clubes que poderiam pagar Cristiano Ronaldo, apesar de suas finanças terem sido fortemente afetadas pela pandemia.

As últimas contas financeiras do clube mostraram que a folha de pagamento de seus quase mil funcionários é de 284 milhões de libras por ano, em comparação com £ 332 milhões por ano que pagavam 12 meses antes.

Essa redução de 10% sugere que os fundos estão lá para serem usados ​​pelo Manchester United. No entanto, não é tão simples.



Foto: Getty Images

“O United pode pagá-lo? Sim, eles podem ”, disse o especialista em finanças do futebol Kieran Maguire à Goal. “Sua folha de pagamento sofreu um golpe bastante negativo em 2020, então há espaço para pagar mais em salários."

É quase certo que também se qualifiquem para a Champions, então é mais dinheiro que pode entrar. Mas a questão maior é a sua demanda salarial. Se ele quiser ganhar a mesma quantia líquida que ganha atualmente na Itália, não seria 30 milhões. Ele teria que ganhar muito mais, porque o sistema tributário italiano é muito benéfico, pois permite que os jogadores de futebol paguem uma taxa fixa e mantenham muito dinheiro no exterior.", concluiu.

Mesmo que Ronaldo recebesse um corte de salário para facilitar uma mudança, o que alguns sugerem que ele estaria preparado para fazer, há dúvidas se ele iria querer voltar ao Manchester United.

Ídolo do United, o português teme que, se as coisas não corressem bem na segunda passagem, sua reputação com os torcedores - que ele ainda tem em alta - seria manchada.

Ronaldo terá para sempre um lugar nos livros de história do United, mas as chances de escrever um novo capítulo são mínimas.