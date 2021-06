Cristiano Ronaldo e o mistério sobre seu futuro: "Juventus? O que acontecer será o melhor"

Cristiano Ronaldo continua "driblando" sobre seu futuro na Juventus: honrar seu contrato ou despedir-se da Itália

Agora Cristiano Ronaldo tem olhos apenas para a Euro 2020. Desde que se juntou com a seleção de portuguesa, o número 7 tem “driblado” a imprensa sobre o seu futuro e consequentemente sua permanêcia na Juventus.

Ronaldo está no clube italiano há três temporadas e ainda tem contrato por um ano com a Juve. No final da Euro 2020 provavelmente será chamado para decidir sobre seu futuro: honrar seu contrato ou despedir-se da Itália.

Ele disse em uma entrevista que está totalmente focado no presente e na defesa do título europeu com sua seleção: "O meu futuro na Juve ou em outro lugar? Há anos que jogo no máximo, isto não me afeta na Euro, agora tenho 36 anos. O que acontecer será o melhor. Agora estou focado nos jogos da Euro.”

A lenda do futebol mundial chegou a despertar interesse do Manchester United e do Paris Saint-Germain, também existe a possibilidade de ele encerrar sua carreira na MLS.

Nesta temporada a Juventus conquistou o título da Copa da Itália e conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Mais uma vez Ronaldo se superou na artilharia marcando 36 gols.

A sensação é de que ainda levaremos mais algumas semanas para entendermos qual será o futuro de CR7. Por enquanto, a única certeza é que Portugal estreia pela Euro, nesta terça-feira (14), contra a Hungria.