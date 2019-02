"Cristiano Ronaldo nunca queria ir embora dos treinos do Sporting"

Ex-companheiro de equipe, Tonito destacou a dedicação apresentada pelo craque desde jovem

Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Sporting, Tonito, concedeu uma entrevista ao portal italiano Gazzeta dello Sport, onde recordou vários momentos marcantes que viveu com o craque, destacando ainda a grande evolução do português.

"O Cristiano era pequeno que se tornou homem humilde, ambicioso, determinado e profissional. Durante um treino ele virou a cara aos veteranos e eu disse: 'Calma, não exagere.’".

"Eu também era o motorista dele. Mas tinha de esperar uma hora no centro de treinos porque ele nunca queria ir embora. Eu batia na janela do ginásio e dizia: 'Anda logo Cris, para com isso. Já é tarde.", completou.

Vale lembrar que em janeiro, Ronaldo sugeriu que poderia encerrar a sua carreira no Sporting.

"No futebol você nunca sabe. Todos em Turim me receberam de uma forma fantástica. Estamos todos nos sentindo muito bem. Eu não sei quando minha carreira vai acabar, mas estou bem e quero continuar por muitos anos.", concluiu.