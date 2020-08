Cristiano Ronaldo no PSG? Segundo revista francesa, quase aconteceu em 2020

Ronaldo teria manifestado desejo de se juntar a Neymar e Mbappé no Paris após as más atuações da Juventus na edição atual da Champions League

Muitos consideram Neymar e Mbappé como a melhor dupla do futebol mundial e o ataque do PSG como o mais poderoso da Europa. Agora, imagine se Cristiano Ronaldo tivesse se juntado aos dois craques em Paris. E segundo a France Football, isso esteve perto de acontecer em 2020, mas a pandemia do novo coronavírus esfriou a possibilidade.

De acordo com a revista francesa, Cristiano Ronaldo estaria um tanto quanto insatisfeito em Turim, apesar dos títulos conquistados, principalmente pelo baixo nível de atuação da Juve. E é aí que começaria a possibilidade real de o português se juntar ao .

Segundo a publicação, CR7 enxerga com bons olhos uma transferência ao clube francês principalmente pela presença de Neymar, com quem ele tem bom relacionamento, e Mbappé, outro jogador que o craque da admira.

"Ele sonhava com uma parceria com Neymar, a quem ele é próximo, ou com Mbappé, a quem ele adora", afirmou a France Football.

Além disso, Nasser al-Khelaifi, presidente do clube, tem o desejo de transformar o Paris em uma potência mundial e um poderio financeiro capaz de tornar realidade a compra de qualquer jogador - Neymar e Mbappé são os dois jogadores mais caros da história do futebol.

Foto: Getty Images

Ainda de acordo com as informações, a vontade de Cristiano Ronaldo deixar a se tornou ainda mais forte após a partida entre Juventus e , na deste ano.

Apesar da vitória, a Velha Senhora esteve longe de ter uma boa atuação naquela noite e Cristiano Ronaldo passou em branco no jogo, algo que sempre lhe desagrada.

Então, o gajo teria manifestado se desejo de seguir rumo ao PSG em um jantar após a partida, ao lado de alguns integrantes da Juve e de seu empresário, Jorge Mendes. A publicação ainda destaca que, caso Nasser al-Khelaifi estivesse com o grupo naquela noite, o futuro de CR7 seria em Paris.

Pessoas próximas ao jogador consideravam inclusive como “muito provável” a transferência de Ronaldo para Paris, antes da pandemia. Agora, todos sabem que os clubes também estão mais cautelosos quanto a grandes transferências e gastos exorbitantes não devem acontecer nesta janela de transferências.

Enquanto isso, a Champions League retorna nesta semana e Ronaldo, Neymar e Mbappé estarão novamente brigando para dar o tão sonhado título europeu a seus respectivos clubes.

De um lado, o PSG já está classificado para as quartas de final e aguarda a partida contra a para seguir rumo ao título, mesmo com o provável desfalque de Mbappé, lesionado. Do outro, a Juventus ainda precisa reverter a derrota para o Lyon para se juntar ao Paris na quartas de final, e precisará dos gols de CR7 para isso.