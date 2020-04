PSG e Atalanta: os dois times mais ofensivos da elite europeia

Equipe de Papu Gómez e Ilicic é a que mais finalizou, enquanto clube Neymar e Mbappe é o que mais fez gols dentre as cinco principais ligas da Europa

Ninguém finaliza mais que a

A Atalanta vem fazendo uma temporada incrível até aqui. Em quarto lugar na , a equipe de Bérgamo briga para conseguir uma vaga na fase de grupos da próxima . Mas além da boa campanha no campeonato italiano, é na Liga dos Campeões que o time impressiona.

O clube conquistou uma classificação inédita para as quartas de final da competição após massacrar o nas oitavas, com direito a um verdadeiro show de Josip Ilicic, que marcou incríveis quatro gols no segundo confronto da série, além de também ter deixado o dele no primeiro jogo.

Mas além dos resultados, o futebol bonito e ofensivo jogado pela Atalanta impressiona. Não à toa, o clube é a equipe que mais vezes finalizou (198) dentre os times das cinco principais ligas europeias - , Premier League, , Serie A e - segundo dados da Opta Sports, empresa de análises estatísticas. E a equipe de bérgamo lidera o quesito mesmo com duas partidas a menos do que boa parte de seus rivais.

Logo atrás dos italianos aparece o (195), que lidera a Ligue 1 com folga e também já assegurou sua vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões, após passar pelo com Neymar sendo decisivo mais uma vez.

Empatados em terceiro lugar, o , de Pep Guardiola, e o de Munique, de Lewandowski, somam 192 arremates.

PSG goleador e com pouco apetite

Quando o assunto é marcar gols, ninguém conseguiu superar o PSG, que acumula 75 tentos até o momento. O trio de ataque formado por Mbappe, Neymar e Icardi é responsável por 45 desses gols, com 18 para o francês, 13 para o brasileiro e 12 para o argentino.

Para completar o pódio, o Bayern de Munique e o Atalanta somam 73 e 70 gols respectivamente. Lewandowski é o grande destaque dos bávaros, com 25 tentos, enquanto Ilicic marcou 15 vezes para os italianos.

O primeiro representante de La Liga é o (63), que aparece em sétimo lugar na lista. Porém, o time espanhol que impressiona é o Real Madrid (49), mas pelo baixo rendimento. Os merengues estão empatados com e Borussia Monchengladbach na última posição da lista.