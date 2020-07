Cristiano Ronaldo vive jejum incrível de artilharia em ligas nacionais

Se não marcar quatro vezes contra a Roma na última rodada, ficará atrás de Ciro Immobile na briga pela artilharia da Serie A

E Cristiano Ronaldo deve, novamente, sair de uma temporada sem conquistar o prêmio de artillharia do campeonato nacional. Com apenas mais uma partida para jogar, precisa fazer quatro gols no último jogo contra a para empatar com Ciro Immobile na artilharia da Serie A.

Será o quinto ano consecutivo em que CR7 não deve ser o maior goleador da liga nacional, sendo três destes no e dois na (já contando este ano). Se quiser conquistar o prêmio - e já aprendemos que duvidar do craque nunca é boa ideia - terá que igualar marca que não faz desde 2018 contra o .

Não significa que Cristiano não vem brilhando nas artilharias: o foco do português vem sendo outro. Nestes últimos cinco anos em que o jogador não foi o maior artilheiro na liga nacional, foi o maior goleador da Liga dos Campeões em três ocasiões - além de ter sido tricampeão do torneio.

Mais gols em 2020:



• Cristiano Ronaldo - 22

• Lewandowski - 19

• Haaland - 16

• Ciro Immobile - 14

• Lionel Messi - 14 pic.twitter.com/AQNNpYNID8 — Mundo da Bola (@mundodabola) July 21, 2020

A lista de algozes já tem Luis Suárez, Lionel Messi e até Fabio Quagliarella, veterano que conquistou a artilharia da italiana em 2018-19. Confira os jogadores que bateram Cristiano Ronaldo nestes últimos cinco anos:

Serie A 2019-20: fez 31 gols até o momento contra 35 de Immobile.

Serie A 2018-19: fez 21 gols, sendo o 4º na lista de goleadores, atrás de Piatek, Zapata e do artilheiro Quagliarella (26)

2017-18: 26 gols, atrás dos 34 de Messi

La Liga 2016-17: 25 gols, atrás de Suárez (29) e Messi (37)

La Liga 2015-16: 35 gols, atrás de Messi (40)

Os números do astro são impressionantes de qualquer jeito: seus 31 gols nesta temporada o fariam artilheiro em três das outras quatro ligas, incluindo a La Liga, onde marcou mais do que seu arquirrival Lionel Messi, que "só" fez 25 gols.

Sua última artilharia foi na La Liga de 2014-15, quando marcou incríveis 48 gols com a camisa do Real Madrid, numa temporada imbatível, e saiu com o Pichichi, prêmio dado ao maior goleador do Campeonato Espanhol.

Agora, vivo na Liga dos Campeões, quer continuar sendo o "Rei" da competição: Cristiano Ronaldo já é o jogador que mais vezes foi artilheiro da competição, além de ser o maior goleador da história do torneio.