Ministro italiano diz que Cristiano Ronaldo pode ter quebrado protocolo contra Covid-19

O atacante teria viajado sem autorização para servir à seleção portuguesa

Vincenzo Spadafora, Ministro do Esporte italiano, acredita que Cristiano Ronaldo - que teve resultado positivo no teste para Covid-19 na última semana - pode ter violado os protocolos impostos pelas autoridades país para combater o vírus. Segundo ele, o atleta teria deixado

O caso já havia sido denunciado pelas autoridades sanitárias à Justiça, depois que Ronaldo e outros jogadores deixaram o país para servir às suas seleções. O motivo seria que eles estavam saindo da apesar dos protocolos de isolamento adotados depois que dois casos de Covid-19 foram confirmados na .

Agora, com o retorno de Ronaldo à Itália apenas um dia depois de receber o teste positivo, a discussão voltou à tona. "Sim, penso que sim. Se não existiu qualquer autorização específica das autoridades sanitárias", disse Spadafora à Rai Radio1, quando perguntado se o português havia desrespeitado algum protocolo.

Apesar do aumento no número de novos casos envolvendo atletas da , além da população italiana em geral, o Ministro disse que não pensa em novas paralisações em nenhuma das competições esportivas no país.

Por outro lado, Spadafora também não vê condições para que a torcida volta aos estádios, pelo menos não por enquanto. "As regiões propuseram uma capacidade possível de 25%, mas, neste momento, não podemos autorizá-la. Pelo menos até o próximo mês. Veremos como a curva de contágio evolui no final de novembro.

Cristiano Ronaldo testou positivo para Covid-19 quando estava com a seleção portuguesa. O atacante foi submetido a um teste entre as partidas contra a e , na semana do dia 11 de outubro e foi o único da equipe infectado com o vírus nesta bateria de testes.O português, imediatamente, foi cortado da seleção e não jogou contra a Suécia.

Na volta para a Juventus, ainda vai perder alguns compromissos enquanto cumpre o isolamento imposto no regulamento do Campeonato Italiano, conforme recomendado pelas autoridades de saúde. A expectativa fica para que ele volte a tempo de enfrentar o Barcelona Lionel Messi pela Liga dos Campeões, no dia 23.