Cristiano Ronaldo desfalque? Como a Juventus se vira sem o astro?

Com a Covid-19, CR7 será desfalque por pelo menos duas partidas da Juve, uma delas na Liga dos Campeões; duelo contra o Barça também está ameaçado

Cristiano Ronaldo foi mais um astro do futebol a contrair o novo coronavírus. O resultado positivo foi confirmado nesta terça-feira (13), enquanto o craque estava com a seleção de , para a disputa da Liga das Nações. Agora, ele também será desfalque pela , que terá que se virar sem seu principal jogador mais uma vez.

CR7 está assintomático e em isolamento, mas por conta dos protocolos de prevenção para a Covid-19, certamente ficará de fora dos duelos contra Crotone, pela , e , pela estreia da Velha Senhora na fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21.

Ronaldo também é dúvida para os dois jogos seguintes da Juve, incluindo um dos confrontos mais esperados da próxima , contra o Barcelona de Lionel Messi, no dia 28 de outubro.

É claro que o desfalque do craque português seria sentido por qualquer equipe do futebol mundial. Mas, como consolo, a Velha Senhora não guarda más recordações dos momentos em que teve de se virar sem seu melhor jogador, especialmente na Liga dos Campeões.

Logo na primeira partida de Cristiano Ronaldo pela Juventus na competição, contra o , em 2018, o camisa 7 foi expulso após se desentender com o zagueiro adversário e saiu de campo chorando, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Mesmo atuando com um jogador a menos na maior parte do jogo e sem seu grande reforço para a temporada, os italianos saíram de campo com a vitória por 2 a 0. Na duelo seguinte, contra o , CR7 cumpriu suspensão pelo cartão vermelho recebido e também foi desfalque. O resultado? por 3 a 0 com direito a hat-trick de Paulo Dybala.

Já em 2019, entre os meses de março e abril, Ronaldo perdeu algumas partidas da Serie A, algumas por lesão, outras por opção do então treinador, Massimiliano Allegri. A Juve perdeu duas delas, contra e .

Com Sarri no comando, o retrospecto foi um pouco melhor. CR7 ficou de fora de jogos contra , Brescia - duas vezes -, e Lecce. O único tropeço foi neste último, um empate por 1 a 1.

Ao todo, Cristiano Ronaldo foi ausência em treze oportunidades desde que foi contratado pela Juventus, excluindo partidas que esteve no banco de reservas ou foi expulso. A Juve venceu oito delas, empatou uma e perdeu quatro. Ótimo retrospecto para um time desfalcado de um dos maiores jogadores da história.

Contra Crotone e Dínamo de Kiev, os italianos também não devem ter grandes problemas, mas quando o adversário for o de Messi, certamente Andrea Pirlo irá desejar ter CR7 dentro de campo.