Cristiano Ronaldo ainda pode deixar Man United, e Matheus Cunha entra no radar

Embora deseje a saída do português, o clube inglês deve enfrentar dificuldades para encontrar um possível destino ao jogador

Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United antes do fechamento dessa janela de transferências europeia. O técnico da equipe, Erik ten Hag, ficou alarmado com o início de temporada da equipe e, por isso, quer realizar grandes contratações antes do fim da janela, levantando a perspectiva de venda do português.

O United acredita que o jogador de 37 anos cumprirá o restante de seu contrato, apesar da sua vontade inicial de se juntar a um clube da Liga dos Campeões. O clube, porém, acredita que essa postura esteja suavizando após derrotas consecutivas na Premier League.

Dessa forma, a saída do craque português pode ser autorizada se outro atacante for contratado.

Matheus Cunha no radar do Manchester United?

Getty Images

O United passou a última semana em busca de reforços de peso para reforçar o time neste verão europeu. Como tal, o nome de Matheus Cunha, atacante do Atlético de Madrid, apareceu no radar do time inglês.

A GOAL apurou, porém, que, até o momento, o Atlético de Madrid não recebeu nenhuma oferta pelo jogador brasileiro. Além disso, o time espanhol considera o atacante como uma peça fundamental do presente e futuro da equipe.

Embora o brasileiro seja visto como um alvo em potencial para o United, não está claro se Ronaldo poderia ser usado como parte desse acordo. Matheus Cunha foi contratado pelo Atlético vindo do Hertha Berlin por 31 milhões de euros no ano passado.

O United já perdeu Darwin Nunez e Benjamin Sesko neste verão - e desistiu de Marko Arnautovic após uma reação furiosa dos torcedores.

Para onde Cristiano Ronaldo pode ir?

Cristiano Ronaldo não fez parte da pré-temporada do clube pela Tailândia e Austrália - alegando motivos familiares. E sua falta de condicionamento físico fez com que ele só pudesse começar a partida no banco no jogo de abertura da temporada - a derrota por 2 a 1 para o Brighton.

Há preocupações de que, se Ronaldo permanecer em Old Trafford, isso tenha um impacto negativo no clube. O português recebe cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 110 milhões) por ano, mas ainda precisa encontrar um clube disposto a contratá-lo, enquanto o United provavelmente deseja uma taxa pelo negócio.

Ten Hag estava convencido de que poderia tirar o melhor proveito de Ronaldo - mesmo que apenas pelo último ano de seu contrato. Mas a incerteza sobre o futuro do ex-jogador do Real Madrid e da Juventus ofuscou os primeiros meses do técnico do United no cargo.

Clubes como o Chelsea foram sondados por seu agente Jorge Mendes, mas Thomas Tuchel pessoalmente tomou a decisão de não contratá-lo. Este, de fato, será o grande desafio do United nas próximas semanas.