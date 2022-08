Ten Hag já encara crise no Man United e diz: "Precisamos de reforços"

Nos dois primeiros jogos da temporada, foram duas derrotas e a certeza que o clube precisa de mais jogadores à altura das expectativas

O Manchester United vive o pior início de temporada possível. A chegada do treinador holandês Erik ten Hag encheu a torcida de esperanças de uma volta ao mais alto patamar do futebol. O começo de temporada, porém, não poderia ser mais diferente.

Após perder na estreia para o Brighton & Hove Albion, em pleno Old Trafford, por 2 a 1, os Diabos Vermelhos foi massacrados pelo Brentford. O time da região satélite de Londres aplicou um impiedoso 4 a 0 - com todos os gols marcados antes dos 35 minutos de jogo - para cima de Ten Hag e seus comandados.

Na atual janela de transferências, o Man United contratou Christian Eriksen, Lisandro Martínez e Tyrrell Malacia, ainda assim, o treinador ex-Ajax voltou a falar sobre a necessidade do Manchester United comprar mais jogadores e deixou clara a sua indignação com o ocorrido no último sábado (13), em Brentford.

"Está claro que precisamos de jogadores, mas não quero pensar nisso agora. Os bons jogadores que temos deveriam ter feito coisa melhor. Eu esperava um começo melhor, mas ainda tenho que acreditar porque eu vi coisas boas. Mas o começo foi decepcionante", falou ten Hag à SkySports.

O holandês não conseguiu evitar de comentar sobre o duelo contra o Brentford e não escondeu sua insatisfação com a equipe. Ele atribuiu a culpa aos jogadores e a si mesmo e lamentou pela enorme torcida dos Diabos Vermelhos.

"É difícil para mim, é surpreendente quando você começa um jogo dessa maneira. Conceder quatro gols em 35 minutos... O time precisa se responsabilizar. O técnico é responsável, também. A principal responsabilidade é dele. Eu vou pegar esse jogo e trabalhar em cima disso", falou o treinador à BBC.

"Eu realmente sinto muito pela torcida. Eles fizeram de tudo para nos apoiar, mas nós os decepcionamos. Você precisa chamar a responsabilidade no campo, como um time e como indivíduos. E nós não fizemos isso", completou Ten Hag.