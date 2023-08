Criciúma x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Majestoso; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo G-4, Criciúma e Vila Nova se enfrentam na tarde desta terça-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na quarta posição, com 42 pontos conquistados, o Vila Nova chega embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos disputados. Sem Rafael Donato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a dupla de zaga será formada por Eduardo Doma e Marcondes.

Do outro lado, o Criciúma, com 41 pontos e um aproveitamento de 56%, vem de derrota para o Ituano por 3 a 0. Tiago Marques, lesionado, é tratado como dúvida. Até aqui, foram 12 vitórias, cinco empates e sete derrotas na Série B.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma oito vitórias, contra sete do Criciúma, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes, Miqueias, Arilson e Éder; Fabinho, Fellipe Mateus e Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Vila Nova: Dênis Junior, Marcelinho, Marcondes, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf e Igor Henrique; Juan Christian, Lourenço e Guilherme Parede; Caio Dantas. Técnico: Marquinhos Santos.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Rafael Donato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

