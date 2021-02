Crespo no São Paulo: como está a negociação com o técnico argentino

O ex-atacante já está apalavrado com o Tricolor, mas ainda faltam detalhes a serem acertados

Embora ainda tenha pouquíssimas chances de título brasileiro, e em meio à luta para garantir de vez uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores, o São Paulo segue em busca de um treinador para ocupar o lugar deixado após a demissão de Fernando Diniz. E quem está perto de chegar à casamata do Morumbi é Hernán Crespo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ex-atacante virou o Plano A da diretoria são-paulina, que também chegou a avaliar mais seriamente os nomes de Miguel Ángel Ramírez e do português Pedro Martins. De acordo com informações publicadas pelo GE, já existe um acordo verbal do São Paulo com Hernán Crespo. Entretanto, ainda faltam questões a serem resolvidas antes de anunciar o novo comandante.

Interesses de Santos e seleção chilena

Além do São Paulo, Crespo também chegou a estar no radar do Santos – que busca um sucessor caso Cuca realmente deixe o clube – e seleção chilena.

“Falei com Santos, com São Paulo e com a seleção do Chile, mas não decidi absolutamente nada”, disse o argentino em entrevista concedida à TyC Sports, da Argentina, em 8 de fevereiro. Ainda segundo o GE, a pedida salarial do técnico foi considerada alta pela cúpula do Santos. A cautela dentro do São Paulo é pelo interesse do Chile.

Destaque cedo na vida como técnico

Copa Sul-Americana, um título importante logo no início de carreira (Foto: Getty Images)

Crespo dispensa maiores comentários em relação à sua carreira como jogador: brilhou por River Plate, em equipes históricas do Parma, Lazio, Inter de Milão, Chelsea, Milan e Genoa. Como treinador, as primeiras experiências vieram na base do Parma, antes de estrear profissionalmente por Modena, ainda no futebol italiano, e Banfield – em sua primeira experiência deste tipo em seu país natal.

O primeiro grande momento, indiscutivelmente, foi com o Defensa y Justicia, que sob o comando do ex-atacante conquistou a Copa Sul-Americana na última temporada. A história com o clube argentino chegou um fim neste fevereiro de 2021. E segundo o presidente do próprio Defensa y Justicia, em contato com o UOL, o divórcio foi motivado pelo interesse de Crespo em treinar o São Paulo.

O que falta definir?

De acordo com o UOL, apenas detalhes impedem o anúncio oficial de Crespo como novo treinador são-paulino: a expectativa é de que até sexta-feira (12) tudo esteja resolvido, com o argentino assinando contrato de duas temporadas. Segundo o GE, a última dúvida reside em quando será a estreia do novo comandante: ainda não se sabe se Crespo assumirá imediatamente o comando do Tricolor Paulista ou se chega apenas quando terminar o Brasileirão.

O São Paulo ainda tem pela frente cinco jogos no Campeonato Brasileiro.