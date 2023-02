CRB x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela quinta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

O CRB recebe o Santa Cruz nesta quarta-feira (22), no Estádio Rei Pelé, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do Onefootball, no streaming.

Depois de três empates consecutivos (com o Náutico, Campinense e Ceará), o CRB busca reencontrar o caminho da vitória no Nordestão. No momento, aparece na quinta posição do Grupo A com seis pontos. Seis a menos que o líder Fortaleza.

Do outro lado, o Santa Cruz conheceu a sua primeira vitória no torneio após bater o Atlético-BA por 2 a 1. Anteriormente, empatou com o Fluminense-PI e Vitória nas duas primeiras rodadas. No Grupo B, soma cinco pontos, dois a menos que o líder Sergipe, que tem dois jogos a mais.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Falcão e Anderson Leite; Mike, Copete e Anselmo Ramon.

Santa Cruz: Geaze; Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; João Erick, Arthur e Felipe Gedoz; Dayvid, Lucas Silva e Pipico.

Desfalques

CRB

Umberto Louzer, João Paulo e Renato, expulsos contra o Ceará, estão fora. Já Saimon segue no departamento médico.

Santa Cruz

Lesionados, Daniel Pereira e Anderson Paulista, Ítalo Silva e Michel Douglas estão fora.

Quando é?