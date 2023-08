CRB x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela 25ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Novorizontino na noite deste sábado (26), às 18h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na 11ª posição com 33 pontos, o CRB vem de um empate no jogo passado. Diante de sua torcida, a equipe alagoana quer voltar a vencer para tentar subir pra parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Novorizontino perdeu em casa na rodada anterior e acabou deixando o G-4, caindo para o quinto lugar com 42 pontos. O time terá o retorno do técnico Eduardo Baptista à beira do gramado, após o comandante cumprir suspensão.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Ramon, Edimar, Falcão, Léo Pereira, Lucas Lima, João Paulo, Renato e Anselmo Ramon.

Novorizontino: Jordi, Adriano, Renato, Reverson, Willeam Lepu, Rômulo, Marlon, Léo Tocantins, Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo.

Desfalques

CRB

Saimon e Guilherme Romão estão no departamento médico, enquanto Juninho Valoura está suspenso.

Novorizontino

Raul Prata, Roberto, Bruno Silva, Denner e César Martins estão no departamento médico, enquanto Geovane cumpre suspensão..

Quando é?