CRB x ASA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo neste sábado (8), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e ASA se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília), em Maceió, pelo jogo de volta da final do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada, e do DAZN, no streaming.

Após vencer o primeiro duelo por 2 a 0, o CRB entra em campo com a vantagem do empate, ou ainda podendo perder por até um gol de diferença. Já o ASA tem a obrigação de ganhar por três tentos a mais para ficar com o título direto, ou por dois para levar a decisão às penalidades.

Prováveis escalações

Escalação do CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo (Rafael Longuine); Renato, Anselmo Ramon e Mike.

Escalação do ASA: Renan Rinaldi; Lázaro, Cristian Lucca, Fábio Aguiar e Wendel; Zé Wilson, Fidelis, Didira e Anderson Feijão; Vitinho e Lúcio Maranhão.

Desfalques

ASA

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?