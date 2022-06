Costa Rica x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da repescagem Copa do Mundo 2022

Jogo da repescagem mundial acontece nesta terça-feira (14); veja como acompanhar na TV e na internet

Costa Rica e Nova Zelândia se enfrentam na tarde desta terça-feira (14), no estádio Ahmed bin Ali, a partir das 15h (de Brasília), pela repescagem para a Copa do Mundo do Qatar 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada.



Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Costa Rica x Nova Zelândia DATA Terça-feira, 14 de junho de 2022 LOCAL Estádio Ahmed bin Ali, Al Rayyan - QA HORÁRIO 15h (de Brasília)

Informações da partida

A Costa terá uma série de desfalques por lesão para o duelo desta terça-feira. A equipe busca a sua sexta participação em um Mundial, sendo a terceira consecutiva, já que atuou em 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.

Do outro lado, a Nova Zelândia não terá SIngh e Thomas, machucados e quer a vaga para a Copa pela terceira vez em sua história. A seleção participou das edições de 1982 e 2010.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Costa Rica: Keylor Navas; Bryan Oviedo, Keysher Fuller, Francisco Calvo, Carlos Martínez; Gerson Torres, Yeltsin Tejeda; Orlando Galo, Brandon Aguilera, Johan Venegas; Joel Campbell.

Nova Zelândia: Oliver Sail; Bill Tuiloma, Winston Reid, Tommy Smith; Joe Bell; Kosta Barbarouses, Liberato Cacace, Tim Payne, Matthew Garbett; Alex Greive, Chris Wood.

Desfalques

Costa Rica

Cristian Gamboa, Alonso Martínez, Ronald Matarrita, José Guillermo Ortiz: lesionados.

Nova Zelândia

Sarpreet Singh, Ryan Thomas: lesionados.

Últimos resultados e próximos jogos

Costa Rica

JOGO CAMPEONATO DATA Costa Rica 2 x 0 Martinica Liga das Nações da Concacaf 5 de junho de 2022 Panamá 2 x 0 Costa Rica Liga das Nações da Concacaf 2 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Martinica x Costa Rica Liga das Nações da Concacaf 25 de março de 2023 A definir A definir Liga das Nações da Concacaf 28 de março de 2023 A definir

Nova Zelândia

JOGO CAMPEONATO DATA Omã 0 x 0 Nova Zelândia Amistoso 9 de junho de 2022 Peru 1 x 0 Nova Zelândia Amistoso 5 de junho de 2022

Próximas partidas