Coronavírus causa alerta e adia vários jogos do Campeonato Italiano

Quatro partidas foram adiadas, incluindo duelo da Inter de Milão contra a Sampdoria

Mais de 40 jogos foram adiados na , por conta do aumento no número de casos de coronavírus no norte do país – agora com mais de 100 infectados.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Dentre os principais duelos cancelados para este domingo (23), quatro foram pela 25ª rodada da italiana.

Mais times

Veja abaixo as partidas adiadas.

x

Hellas Verona x

x

de Milão x

O temor pelo alastramento da contaminação, contudo, não impediu a realização de outros jogos. Em Gênova, a enfrenta o e, mais ao sul do país, às 14h a bola rola para e Lecce.

O Coronavírus teve seu início na e também paralisou as atividades esportivas no país, inclusive abrindo margem para que possivelmente astros do futebol chinês possam vir para o Brasil.