Paulinho, Hulk, Oscar e mais: quem pode reforçar seu time no "locaute" chinês?

Enquanto o coronavírus afeta o futebol na China, times brasileiros sonham com jogadores que atuam no país

A epidemia do coronavírus causa incerteza sobre a disputa do futebol na neste primeiro semestre e já começou a movimentar as torcidas brasileiras na expectativa sobre quem pode reforçar suas equipes ainda em 2020.

Explica-se: sem data para iniciar o torneio local, a Federação Chinesa estuda alternativas para que os atletas pertencentes a clubes chineses não fiquem inativos. A teve sua primeira rodada disputada nesta semana, mas não há certeza sobre como seguirá o calendário enquanto o vírus não é controlado. Em outra frente, o Pré-Olímpico feminino de futebol, previsto para ter sede no país, foi transferido para a em função dos últimos acontecimentos.



Posto isso, a Goal traz os nomes que podem ajudar a mudar o 'patamar' do seu time na primeira parte dessa primeira temporada (ou pelo tempo que durar o surto do coronavírus), com direito a dupla titular do no último ciclo de .



Paulinho



Com duas Copa do Mundo disputadas na carreira, ambas como titular, o meio-campista de 31 anos é uma das grandes estrelas da liga chinesa. Treinando no CT Joaquim Grava, ele já movimentou a torcida do Corinthians nas redes sociais com pedidos para a sua permanência e seria um adição muito acima da média para o futebol brasileiro.



O volante tem contrato até o final de 2023 com o Guangzhou Evergrande e busca voltar à para tentar uma terceira Copa. Voltar a se destacar no país seria uma forma de mostrar que ainda tem essa capacidade.



Renato Augusto



Dupla de Paulinho antes da Copa da , não foi titular no torneio por ter chegado machucado à preparação. Ainda assim é um dos nomes mais lembrados da competição pelo gol marcado e o perdido contra a , no jogo da eliminação. Aos 32 anos, está no Beijing Guoan desde 2016, é ídolo da equipe e foi eleito o melhor jogador do país em 2019.



Também dono de salário fora da realidade de muitos clubes brasileiros, chegaria para ser titular em praticamente todas as equipes do país caso conseguisse um acordo com o clube chinês. Foram 16 gols na última temporada.

Elkeson

Considerado um dos maiores astros do futebol chinês, e inclusive atleta da seleção chinesa depois de ter se naturalizado, Elkeson tem relação estreita com o e já treinou nas instalações do Glorioso em suas férias. A tendência é que possa voltar a utilizar as instalações do clube para manter a forma... e a torcida alvinegra já começa a ficar animada.

Hulk



Outro brasileiro com passagem pela Seleção e um Mundial no currículo, o atacante também causou certo frisson nas redes sociais ao aparecer em um camarote do Allianz Parque no último domingo, na vitória por 3 a 1 do sobre o . São quase 70 gols marcados em pouco mais de três temporadas Shanghai SIPG, uma marca respeitável aos 33 anos.



Oscar



Titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, também é atleta do Shanghai SIPG e é um dos poucos que nem passou dos 30 anos de idade. Aos 28, tem 38 gols marcados nos últimos três anos e seria boa opção para a armação.



Alex Teixeira



Contratado pelo Jiangu Suning por 50 milhões de euros (mais de R$ 200 milhões) em 2016, o atacante revelado pelo é alvo de clubes brasileiros desde 2018. Quase acertou com o em 2018, mas uma negativa do clube chinês na hora de finalizar o empréstimo frustrou uma negociação dada como certa no Parque São Jorge. Fez 96 gols nos últimos cinco anos, sempre jogando mais como ponta/armador.



Anderson Talisca



Outro nome que circulou bastante entre clubes brasileiros durante o começo do ano, Talisca tem apenas 26 anos e forma dupla muito forte com Paulinho no Guangzhou Evergrande. Batedor de falta e com estrutura física avantajada para um meio-campista, é visto como atleta ainda com potencial de defender a Seleção Brasileira.



Róger Guedes



O atacante do Shandong Luneng se destacou por Palmeiras (2016/17) e (2018), aparecendo como atleta útil para quem procurar um nome pelos lados do ataque. Foram 13 gols em 25 jogos disputados no ano passado.



Alan Kardec



Aos 31 anos, o jogador do Chongqing Dangdai fez 14 gols na temporada passada e já passou por vários clubes do país, como Vasco, , Palmeiras e .