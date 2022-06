Coritiba x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo da 10ª rodada do Brasileirão acontece nesta quinta-feira (9); veja como acompanhar na TV e na internet

O Coritiba recebe o São Paulo na noite desta quinta-feira (9), a partir das 20h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor acompanha o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Coritiba x São Paulo DATA Quinta-feira, 9 de junho de 2022 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Farinha e Thiago Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: José Junior (PR)

VAR: Daniel Bins (RS)

Informações da partida

O Coritiba entra em campo querendo manter a boa campanha neste início de Brasileirão.

Preparação para a 10ª rodada do Brasileiro a todo vapor no CT da Graciosa! #VamosCoxa 💚🇳🇬



📸 Felipe Dalke | Coritiba pic.twitter.com/7o9ROrZwPi — Coritiba (@Coritiba) June 7, 2022

O Coxa está na quarta posição, com 14 pontos marcados, e tem uma série de desfalques por lesão. Além disso, Willian Farias, com dores musculares, não está garantido no duelo.

Do outro lado, o São Paulo quer o triunfo para tentar entrar no G-4.

📍 CT da Barra Funda



Mais um trabalho de olho no duelo com o Coritiba pelo @Brasileirao #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/NORfq8NMsw — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 7, 2022

O Tricolor é o sexto colocado, também com 14 pontos, e vem de três empates consecutivos no campeonato.

A equipe visitante conta com os retornos de Igor Gomes e Rafinha, que cumpriram suspensão na última rodada, enquanto Andrés Colorado é dúvida.

Prováveis escalações

Coritiba: Alex Muralha; Natanael (Guillermo), Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias (Val), Bernardo e Thonny Anderson; Fabrício Daniel, Adrián Martinez e Igor Paixão.

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano (Eder) e Calleri.

Desfalques

Coritiba

Egídio, Warley, Andrey, Matheus Alexandre e Léo Gamalho: lesionados.

Nathan: cláusula contratual.

São Paulo

Nikão, Gabriel Sara, Talles Costa e Alisson: lesionados.

Últimos resultados e próximos jogos

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Coritiba Brasileirão 4 de junho de 2022 Coritiba 1 x 0 Botafogo Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Palmeiras Brasileirão 12 de junho de 2022 18h (de Brasília) RB Bragantino x Palmeiras Brasileirão 15 de junho de 2022 19h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 São Paulo Brasileirão 4 de junho de 2022 São Paulo 2 x 2 Ceará Brasileirão 28 de maio de 2022

Próximas partidas