Coritiba x Vasco da Gama ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta quinta-feira (11), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Couto Pereira, o Coritiba recebe o Vasco na noite desta quinta-feira (11), a partir 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Com o apoio de sua torcida, o Coritiba vai a campo em busca de sua primeira vitória no campeonato. Com 1 ponto (um empate e três derrotas), o Coxa está na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento. "Temos que procurar trabalhar o lado psicológico, que é zero. Não adianta falar que não está, está todo mundo abatido", disse o técnico Antônio Carlos Zago, no fim de semana.

"Precisamos treinar e manter um bom ambiente, sem desconfiança. Quando sofremos um gol, o lado psicológico vai lá embaixo e nós sofremos. Vamos tentar melhorar", completou o comandante.

Na quarta-feira, o Coxa informou que os jogadores Jesus Trindade e Alef Manga foram retirados da lista de relacionados do confronto, após ambos serem implicados no caso de conluio entre atletas e apostadores esportivos, no âmbito da Operação Penalidade Máxima 2. Robson é um candidato a entrar no ataque, ao lado de Rodrigo Pinho.

Do outro lado, o Vasco vem de empate em clássico na rodada anterior e quer voltar a ganhar na competição. O Cruzmaltino está em 11º lugar, com 5 pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota). Em entrevista coletiva, o técnico Maurício Barbieri desabafou sobre a pressão, críticas e cobranças ao elenco.

"Sobre a pressão desumana, acho que é isso mesmo. Existe uma cobrança irreal, desproporcional, que traz um peso muito grande para quem trabalha. Em um dia, você não serve. No outro, talvez você seja bom. E depois você não serve de novo. Não conheço nenhum outro segmento ou profissão onde isso aconteça tão rápido e com tanta frequência. Em qualquer lugar você precisa de um tempo para avaliar a pessoa. A construção de qualquer carreira envolve erros e acertos. Você hoje não é o mesmo profissional que era no início", afirmou.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Coritiba venceu sete vezes, o Vasco ganhou sete, além de seis empates.

Escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Bruno Viana, Henrique e Victor Luís; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes e Jamerson; Kaio César, Robson e Rodrigo Pinho. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Coritiba

Chancellor, Kuscevic e Júnior Urso seguem no departamento médico. Jesus Trindade e Alef Manga estão fora da lista de relacionados.

Vasco

Gabriel Dias, De Lucca e GB estão lesionados, enquanto Marlons Gomes foi convocado para a seleção brasileira sub-20.

Quando é?