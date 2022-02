Corinthians x Real Brasília: onde assistir ao vivo, horário e informações da Supercopa Feminina 2022

Corinthians e Real Brasília se enfrentam nesta quarta-feira (9), na Arena Barueri, a partir das 18h (de Brasília), pela semifinal da Supercopa feminina do Brasil 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTv, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Real Brasília DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTv será o canal com os direitos, e que irá irá transmitir o jogo desta quarta, na Arena Barueri.

MAIS INFORMAÇÕES

Campeão estadual, brasileiro e da Copa Libertadores da categoria, o time feminino do Corinthians começou a temporada 2022 com tudo, goleando o rival Palmeiras por 3 a 0 na Neo Química Arena e seguindo forte na briga por mais um título.

Real Brasília sai na frente após um lance polêmico. #Supercopa Vídeo: sportv pic.twitter.com/DhR4CbAoj5 — Agência Maria Boleira (@Amariaboleira) February 4, 2022

Enquanto o futebol feminino brasileiro aguarda a definição das datas para as principais competições do ano, o Timão vai provando seu favoritismo também na Supercopa feminina, que vai tendo sua primeira edição realizada neste mês de fevereiro.

Mas, do outro lado, as Azuis do Real Brasília querem provar que a vitória em pleno Beira-Rio e a classificação à semifinal não são apenas zebra: as campeãs das três últimas edições do Candangão irão participar a Série A1 do Brasileirão feminino mais uma vez em 2022, tentando se firmar também como uma força nacional.

Se liguem na parte final dos bastidores, com direito a entrevistas exclusivas!



🎥 - Fernando Freitas/CorinthiansTV pic.twitter.com/GiNKW23KxE — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) February 8, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Corinthians

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 São Paulo Campeonato Paulista 8 de dezembro de 2021 Corinthians 3 x 0 Palmeiras Supercopa feminina do Brasil 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Ainda sem definição

Real Brasília

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Real Brasília 2 x 1 Minas Brasília Campeonato Brasiliense 27 de novembro de 2021 Internacional 0 x 1 Real Brasília Supercopa feminina do Brasil 4 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Ainda sem definição