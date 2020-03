Corinthians x Ituano: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão entra em campo neste domingo (15), pela décima rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Ituano DATA Domingo, 15 de março de 2020 LOCAL Arena Corinthians - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer esquecer a eliminação da Libertadores / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Brasília, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, Itapetininga, Sorocaba e Tocantins), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem jogar no meio da semana, o Corinthians chega descansado para o duelo deste domingo (15). Na lanterna do Grupo D, a equipe tem apenas dez pontos e precisa da vitória para continuar sonhando com a vaga no mata-mata do estadual

Por outro lado, o técnico do Ituano Vinicius Bergantin, disse que a equipe não pode cometer erros se quiser sair com pontos.

"A pressão existe dos dois lados, claro que a dimensão do Corinthians é incomparável com a nossa, mas cada um tem o seu campeonato. Sabemos que eles são uma equipe de investimento, de tradição, de retrospecto. É uma equipe maior, e temos que ter essa noção para fazermos o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, da nossa estratégia. Temos que buscar, ter essa ambição, força, acreditar no grupo, para que possamos sair de São Paulo com o resultado positivo", analisou.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique e Carlos (Lucas Piton); Camacho, Cantillo e Luan; Pedrinho, Everaldo e Boselli.

Provável escalação do Ituano: a atualizar.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Santo André Campeonato Paulista 27 de fevereiro 1 x 1 Corinthians Campeonato Paulista 7 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Campeonato Paulista 22 de março 16h (de Brasília) Oeste x Corinthians Campeonato Paulista 1 de abril 21h30 (de Brasília)

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Ituano Campeonato Paulista 29 de fevereiro Ituano 0 x 2 Campeonato Paulista 7 de março

Próximas partidas