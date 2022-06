Corinthians x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Goiás se enfrentam neste domingo (19), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Goiânia, Mato-Grosso, Mato-Grosso do Sul e São Paulo), na TV aberta, e do streaming da Amazon Prime (veja como aqui).

Quer ver as melhores odds para esse jogo? Clique aqui e acesse a Sportsbet.io

Na vice-liderança com 22 pontos, o Timão busca voltar a vencer após o empate com o Athletico-PR por 1 a 1 na última rodada.

Para o confronto em casa, Vítor Pereira terá o retorno de Fagner, que se recuperou de uma entorse no tornozelo direito. Porém, o departamento médico segue cheio.

Maycon, com lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita, Paulinho, com lesão no ligamento cruzado anterior e Júnior Moraes, que vem sofrendo com problemas alérgicos, são desfalques certos, assim como João Pedro e Gustavo Mosquito, com Covid-19, e Roni, suspenso.

Bora lotar a @NeoQuimicaArena! 🖤



Todos os membros do Fiel Torcedor já podem garantir o seu ingresso para as partidas contra o Santos pela Copa do Brasil (22) e Brasileirão (25), na #CasaDoPovo! 🎟



Saiba mais 👉🏾 https://t.co/JAHQmznxa5#SejaUmFielTorcedor#VaiCorinthians pic.twitter.com/oAboDRjj3G — Corinthians (@Corinthians) June 17, 2022

Do outro lado, o Goiás, com 14 pontos, busca voltar a vencer, - dois empates e uma derrota nos últimos três jogos - para se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Jair Ventura não poderá contar com Reynaldo e Matheus Sales, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Caetano, por questões contratuais.

"Tivemos mais três baixas. Cada vez que eu venho aqui, tenho que falar disso. Posso falar de outra coisa? Como, se é o que mais acontece, o mais recorrente? Infelizmente, foi nossa primeira derrota em casa. Mas vamos buscar forças, alternativas, só que fica cada vez mais difícil", afirmou o treinador.

Já Fellipe Bastos, que cumpriu suspensão na derrota para o Internacional por 2 a 1, retorna.

Em 52 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 20 vitórias, contra 13 do Goiás, além de 19 empates. O último triunfo do Esmeraldino ocorreu em setembro de 2013 (2 a 1). De lá para cá, foram seis vitórias e dois empates.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner (Rafael Ramos), Gil (Robson Bambu), Raúl Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Mantuan (Adson), Róger Guedes e Júnior Moraes (Willian).

Possível escalação do Goiás: Tadeu, Maguinho, Da Silva e Yan Solto (Sidnei), Dadá Belmonte (Danilo Barcelos); Diego, Caio Vinícius, Auremir (Felipe Bastos), Elvis; Pedro Raul e Vinícius.

Desfalques da partida

Corinthians:

Roni: suspenso.

João Pedro e Gustavo Mosquito: Covid-19.

Maycon, Paulinho e Júnior Moraes: lesionados.

Goiás:

Caetano: pertence ao Corinthians.

Reynaldo e Matheus Sales: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Sidimar, Apodi e Nicolas: departamento médico.

Quando é?

JOGO Corinthians x Goiás DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro - SC

Quarto árbitro: João Vitor Gobi - SP

VAR: Wagner Reway - PB

Últimos resultados e próximos jogos

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Juventude Brasileirão 11 de junho de 2022 Athletico-PR 1 x 1 Corinthians Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santos Copa do Brasil 22 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Corinthians x Santos Brasileirão 25 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 Ceará Brasileirão 12 de junho de 2022 Goiás 1 x 2 Internacional Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas