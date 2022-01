Corinthians x Ferroviária: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Corinthians enfrenta o Ferroviária nesta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Paulistão 2022. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, na tv fechada, e pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Ferroviária DATA Terça-feira, 25 de janeiro de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Nessa semana começa o @Paulistao para o Timão! ⚫⚪



O maior campeão do estado está se preparando para buscar a 31º 🏆!



Vamos juntos, Fiel! 👊🏽#VaiCorinthians pic.twitter.com/sydEgmEbqn — Corinthians (@Corinthians) January 24, 2022

O Premiere, na TV fechada, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, na Neo Química Arena. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Corinthians ainda não estreou na temporada 2022, mas o técnico Sylvinho já está pressionado.

Sem contar com o meia Cantillo, defendendo a Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o Timão deve contar com Gabriel na titularidade.

Do outro lado, a Ferroviária estreia no Paulistão 2022 buscando superar a última edição, quando foi eliminada nas quartas de final pelo São Paulo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel (Du Queiroz), Giuliano e Renato Augusto; Willian, Mantuan e Róger Guedes.

Provável escalação da Ferroviária: Gabriel Gasparotto (Saulo); Vidal, Arthur, Didi e João Lucas; Uilian Correia, Carandina, Vitinho, Julio Vitor e Murilo Rangel (Netto); Bruno Mezenga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Grêmio Brasileirão 5 de dezembro de 2021 Juventude 1 x 0 Corinthians Brasileirão 9 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo André x Corinthians Paulistão 30 de janeiro de 2022 16h (de Brasília) Corinthians x Santos Paulistão 2 de fevereiro de 2022 21h35 (de Brasília)

FERROVIÁRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-CE 1 x 1 Ferroviária Brasileirão Série D 10 de outubro de 2021 Ferroviária 0 (3) x (4) 0 Atlético-CE Brasileirão Série D 17 de outubro de 2021

Próximas partidas