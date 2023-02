Corinthians vence concorrência do Santos e encaminha compra de Chrystian Barletta

Jogador de 21 anos defende o São Bernardo no Paulistão. Ele recebeu consulta do Santos no mercado da bola

O Corinthians venceu a concorrência do Santos e encaminhou a contratação do meia-atacante Chrystian Barletta, como soube a GOAL. O jogador pertence ao São Bernardo e disputa o Paulistão 2023.

O clube acertou todos os detalhes da compra do atleta de 21 anos, incluindo valor da compensação financeira e bases salariais — os números não foram confirmados à reportagem.

O desejo é ter o jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro 2023, que tem início previsto para 15 de abril. Ele ainda deve disputar o Estadual pelo time da região metropolitana de São Paulo.

Chrystian Barletta passou pelo crivo do departamento de futebol do Corinthians e chegará ao CT Joaquim Grava para integrar o elenco comandado por Fernando Lázaro. O treinador acredita que esta era uma posição carente no plantel, como soube a reportagem.

O Santos já havia feito uma sondagem para tentar a contratação do meia-atacante que defende o São Bernardo. O clube da Vila Belmiro, no entanto, não chegou a um acordo pela contratação do atleta e viu o Corinthians levá-lo em definitivo.

Ainda havia outros clubes do futebol brasileiro interessados em contar com o jogador no mercado da bola. Os nomes, no entanto, não foram revelados pelas partes.

Chrystian Barletta fez oito partidas pelo São Bernardo em 2023, somando 695 minutos em campo. No período, marcou quatro gols. Antes de defender o clube paulista, ele já atuou por Bahia e Chapecoense.