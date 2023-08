Corinthians sela venda de Adson ao Nantes por R$ 27 milhões

Meia-atacante vai assinar contrato com duração de cinco temporadas na Ligue 1, até 30 de junho de 2028; Timão mantém 20% dos direitos do atleta

O Corinthians selou a venda de Adson ao Nantes, da França, por € 5 milhões (R$ 27,07 milhões na cotação atual) na manhã deste domingo (20), como soube a GOAL. O clube ainda vai manter 20% dos direitos econômicos do meia-atacante na ida para a Europa.

Os franceses desembolsarão o montante por 50% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos. Ele deve viajar ainda neste domingo à França para a realização de exames médicos e assinatura do novo contrato, que terá duração de cinco temporadas, até 30 de junho de 2028.

O acordo selado nesta manhã permite que o Corinthians mantenha 20% dos direitos econômicos. As partes já haviam apalavrado o negócio antes da partida desse sábado (19), diante do Cruzeiro, pela 20ª rodada do Brasileirão, mas o acordo só foi assinado no dia seguinte ao duelo.

Adson tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Os direitos econômicos eram divididos entre o clube paulista e o próprio atleta. O Timão era detentor de 70%, e o jogador mantinha 30%. Com a venda, o Corinthians ficará com 20%, e o Nantes será dono de 80%.

Em 2023, Adson disputou 41 partidas pelo Corinthians, somando 2.479 minutos em campo. No período, ele marcou cinco gols e deu três assistências para os companheiros. O jogador havia renovado o vínculo com o clube paulista em janeiro deste ano e recebido uma valorização salarial.