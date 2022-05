Corinthians segue no ‘azul’ e tem superávit de R$ 7,7 milhões no primeiro trimestre de 2022

Depois de fechar o ano de 2021 no "azul", o Corinthians divulgou, na noite desta quarta-feira (25), o balanço do primeiro trimestre de 2022 com números positivos. O clube do Parque São Jorge fechou os três primeiros meses do ano com um superávit de R$ 7,7 milhões.

O principal motivo do bom número é o futebol. Com o principal esporte do clube, o Timão arrecadou R$ 168,7 milhões no primeiro trimestre, com a receita sendo dividida em R$ 72,1 milhões com repasse de direitos de jogadores; R$ 52,6 milhões com direitos de transmissão; R$ 26,1 milhões com patrocínios; R$ 10,7 milhões com bilheteria e R$ 7 milhões com Fiel Torcedor e premiações.

Por outro lado, a despesa total do futebol corintiano também foi alta. O clube gastou R$ 137,1 milhões em três meses, com salários, amortizações de direitos, serviço de terceiros e outros meios mais. Na conta total, o time alvinegro teve um superávit de R$ 14,8 milhões no exercício do futebol no primeiro trimestre do ano.

O clube social segue sendo a "pedra no sapato" do Corinthians. No Parque São Jorge, com despesas de esportes amadores e também do clube em si, a diretoria do Timão apresentou um déficit de R$ 7,1 milhões de reais.

Ainda assim, os números são considerados positivos pelo clube, que fechou 2021 com um saldo positivo de R$ 5,7 milhões de reais. De acordo com o orçamento do Corinthians, a expectativa é de fechar 2022 com um superávit superior aos R$ 10 milhões.