Volante tem contrato até o final desse ano e Timão busca a renovação, mas tem a concorrência de Brighton e Porto

O futuro de Maycon segue indefinido. Com contrato com o Corinthians até o final deste ano, o volante já tem conversas por uma possível renovação com o Timão, mas também vê clubes da Europa interessados em seu futebol, como soube a GOAL.

Antes de tomar qualquer decisão para tentar avançar no negócio pela renovação, o Timão espera uma posição do Shakhtar Donetsk, clube que liberou Maycon por empréstimo até o final deste ano. A intenção é evitar um leilão, tendo em vista que o jogador já recebe sondagens de clubes da Europa.

Porto, de Portugal, e Brighton, da Inglaterra, são os dois dos principais interessados. O clube inglês ainda conta com a presença de Roberto de Zerbi, que trabalhou com Maycon durante sua passagem pela Ucrânia. A tendência é do Shakhtar pedir entre 6 e 8 milhões de euros (entre R$ 31,6 e R$ 42,1 milhões) por uma transferência em definitivo. A informação foi dada pelo UOL e confirmada pela reportagem da GOAL.

Contratado após a invasão russa nas terras ucranianas, Maycon pode estender o seu vínculo até junho de 2023 com o Timão. O estafe do jogador, inclusive, já conversa com a diretoria do clube, que busca entender o que o Shakhtar Donetsk pretende com o volante. Em casa no clube onde foi criado, Maycon não quer “brigas” com nenhum dos lados. O camisa 5 não vai forçar qualquer tipo de negócio.

Maycon não é o único emprestado ao Corinthians que tem o seu vínculo perto do fim. Yuri Alberto tem contrato até o meio de 2023 e o Timão busca a sua contratação, mas o Zenit quer 25 milhões de euros.

Em 2022, Maycon disputou apenas 23 jogos com a camisa do Corinthians. O volante passou por problemas de lesão e ficou bastante tempo fora dos gramados.