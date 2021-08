Corinthians recebe oferta de R$ 12,3 milhões do Bordeaux por Raul Gustavo

Zagueiro de 22 anos tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024, mas vê clube francês interessado em sua contratação no mercado da bola

O Bordeaux, da França, fez uma proposta de dois milhões de euros (R$ 12,35 milhões na cotação atual) ao Corinthians pelo zagueiro Raul Gustavo. A ideia é adquirir 50% dos direitos econômicos do defensor de 22 anos.

Os franceses tencionam assinar com o atleta neste mercado da bola. No entanto, aguardam uma resposta do Timão sobre uma eventual negociação de seu jovem jogador. Os paulistas sinalizam com a intenção de venda após a oferta entregue nesta terça-feira (24).

O Corinthians detém 90% dos direitos econômicos de Raul Gustavo, enquanto o restante – 10% – pertence ao próprio atleta. Em uma negociação, os franceses ficariam com 50%, os paulistas manteriam 40%, e o atleta teria o mesmo percentual atual – 10%.

Desde 2019 no Corinthians, o garoto tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2024. Ele é visto como um ativo importante nos bastidores do Parque São Jorge.

A negociação avança para que ele deixe o CT Joaquim Grava rumo ao futebol francês no mercado da bola. O jovem não tem recebido muitas oportunidades sob o comando de Sylvinho na Neo Química Arena. Ele se tornou reserva com a mudança no comando técnico.

Raul Gustavo atuou em 11 partidas do Corinthians na atual temporada, sendo todas na condição de titular. Ele perdeu espaço com a saída de Vagner Mancini para a contratação de Sylvinho. A sua última atuação foi em 2 de junho passado, no revés por 2 a 0 para o Atlético-GO, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.