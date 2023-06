Corinthians x Liverpool-URU ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela última rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Liverpool-URU se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela última rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Everaldo Marques com os comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho. Já na ESPN, Rogério Vaughan estará ao lado dos comentaristas Zé Elias, Paulo Calçade e Renata Ruel.

Sem chances de avançar na Libertadores, Corinthians e Liverpool-URU entram em campo em busca da classificação para a Copa Sul-Americana. Empatados com quatro pontos cada, o Timão precisa empatar ou vencer para confirmar a vaga. Vale lembrar que na rodada de estreia, a equipe venceu por 3 a 0.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu poupar os seus principais jogadores pensando no duelo contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão.

"Minha ideia é ter a semana com os jogadores que vão enfrentar o Bragantino. Colocar os jogadores que não estão atuando (contra o Liverpool), e preservar técnica e fisicamente os jogadores para o Bragantino e Copa do Brasil", afirmou o treinador.

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Renato, Murillo e Fábio Santos; Giuliano, Roni (Matheus Araújo) e Adson; Pedro, Wesley (Romero) e Giovane (Felipe Augusto). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Liverpool-URU: Britos; Martirena, Izquierdo, Pereira e Samudio; Lucas Lemos, Gonzalo Nápoli e Fabricio Díaz; Rivero, Otormín e Rubén Bentancourt. Técnico: Jorge Bava.

Desfalques

Corinthians

Chrystian Barletta, com trauma no joelho direito, está fora, assim como Renato Augusto, em recondicionamento físico.

Liverpool-URU

Marcelo Meli cumprirá suspensão.

Quando é?