Corinthians inicia tratativas para ter Bernard na vaga de Willian

Atacante de 29 anos defende as cores do Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, e quer receber cerca de R$ 2 milhões por mês para voltar ao Brasil

O Corinthians está à procura de um substituto para Willian, que deixou o clube e conversa com o Fulham no mercado da bola. Além de Michael, que já foi procurado pelos paulistas, o atacante Bernard, que pertence ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, também conversa com a diretoria.

O Timão já abriu tratativas para contar com o atleta, mas sabe que não será fácil tirá-lo do atual clube, especialmente pela questão financeira. Bernard recebe R$ 2 milhões por mês e deseja manter o salário em uma eventual volta ao Brasil, como soube a GOAL.

O Corinthians está disposto a pagar um salário elevado ao atleta, mas não tudo o que é pedido pelo jogador. Willian estava entre os atletas mais bem pagos do elenco, com remuneração que superava a casa de R$ 1 milhão por mês. Entretanto, o valor é inferior ao que Bernard recebe atualmente.

As tratativas se iniciaram nessa sexta-feira (12) e podem ter um desfecho até esta segunda-feira (15), quando se encerra a janela de transferências internacional do futebol brasileiro.

Na temporada 2021/2022, a primeira com as cores do Sharjah, Bernard disputou 36 partidas, com oito gols marcados e cinco assistências. O atacante é tratado como um nome importante da equipe e tem contrato até junho de 2023.