Corinthians x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Fluminense na tarde deste domingo (28), a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer no Brasileirão há seis rodadas, o Corinthians entra em campo pressionado por ocupar o 18º lugar, com 5 pontos, porém com o apoio em massa de sua apaixonada torcida. O Timão terá os retornos de Cássio e Renato Augusto, ambos líderes do elenco, enquanto Fagner está recuperado de um problema muscular, mas deve iniciar entre os reservas. Já Paulinho, com dores, é dúvida para Vanderlei Luxemburgo.

Já o Fluminense vem de derrota em clássico no jogo passado e ocupa o terceiro lugar, com 13 pontos. O Tricolor também sofreu revés no meio da semana, pela Libertadores, no entanto, contará com as voltas de Ganso, Cano e Felipe Melo. Por outro lado, Marcelo, Alexsander e Keno continuam no departamento médico.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Corinthians ganhou sete vezes, o Fluminense oito, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Bruno Méndez, Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Matheus Araújo e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Manoel) e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Alexsander, Keno e Marcelo seguem no departamento médico.

Quando é?