Corinthians faz proposta e aguarda Bruno Méndez por renovação; Inter monitora

Zagueiro tem contrato com o Timão até o final do ano e pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho

O Corinthians abriu negociações pela renovação de Bruno Méndez. Depois de alguns desencontros, membros da diretoria corintiana e do estafe do zagueiro se reuniram e fizeram a primeira rodada de conversas pelo novo vínculo do uruguaio.

Como soube a GOAL, a ideia do Corinthians é de estender o vínculo com o zagueiro por três anos, com um aumento salarial para o zagueiro. O estafe de Méndez deve analisar e realizar uma contraproposta. As partes não têm pressa para concretizar a negociação, já que o contrato vai até o final da atual temporada. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem.

Com vínculo com o Timão até dezembro de 2023, Bruno Méndez pode assinar pré-contrato com qualquer equipe do mundo a partir do primeiro dia de julho. Um dos times interessados é o Internacional, que monitora a situação do uruguaio há bastante tempo.

Vale lembrar que o zagueiro teve passagem de destaque no Colorado, clube que passou por empréstimo entre 2021 e 2022. Apesar do interesse colorado, é improvável que o zagueiro deixe o Timão.

Em 2023, Bruno Méndez ganhou a vaga de titular do Corinthians e já entrou em campo em 13 oportunidades sob o comando de Fernando Lázaro.