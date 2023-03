Corinthians e empresários de Bruno Méndez aguardam reunião para avançar em renovação

Intenção de ambas as partes é de renovar o contrato do zagueiro uruguaio, que vai até o final deste ano

O Corinthians está confiante para renovar o contrato de Bruno Méndez. O Timão aguarda uma reunião com os agentes do zagueiro para avançar nas negociações e firmar um novo acordo com o uruguaio.

Como soube a GOAL, a reunião ainda não está marcada, mas, de acordo com pessoas que estão na dianteira da negociação, ela deve acontecer “muito em breve”. A intenção dos dois lados, tanto estafe quanto clube, é de firmar uma renovação longa.

Titular no Corinthians em 2023, a tendência é de Bruno Méndez receber uma oferta de uma extensão de vínculo por mais três temporadas, até o final de 2026, além de um aumento significativo no salário.

Vale lembrar que Méndez voltou a ser sondado pelo Internacional, clube que passou por empréstimo entre 2021 e 2022. Apesar do interesse colorado, é improvável que o zagueiro deixe o Timão.

Em 2023, Bruno Méndez entrou em campo em 11 oportunidades sob o comando de Fernando Lázaro.