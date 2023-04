Corinthians esfria negociações com Roger Machado e volta à procura por novo técnico

Corinthians segue buscando um treinador após a saída de Cuca

O Corinthians tinha encaminhado a contratação do técnico Roger Machado no último sábado (29). No entanto, a diretoria alvinegra recuou nas tratativas com o treinador. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho, do UOL, e confirmada pela GOAL.

A diretoria do Corinthians esfriou a negociação com Roger Machado depois da repercussão negativa entre torcedores nas redes sociais. A hashtag #rogermachadonão foi postada por torcedores do clube paulista. No último sábado, o Corinthians estava muito próximo de fechar com o ex-comandante do Grêmio.

Agora, a cúpula corintiana volta a analisar o mercado na busca por um novo treinador após a saída de Cuca. O clube conversou com Tite e posteriormente mirou Mano Menezes para o cargo, mas não obteve sucesso. Alessandro Nunes, gerente de futebol do Corinthians, falou sobre a busca pelo novo técnico após a derrota para o Palmeiras no sábado.

"Não temos nenhuma confirmação do treinador para fazer. Seguimos trabalhando, analisando as possibilidades. Sei que muitos nomes são ventilados de diversas formas, é natural, da grandeza do clube. Sabemos da importância que é decidir o comando técnico para jogos tão importantes que teremos nas competições seguintes, já na terça-feira. Mas não podemos fazer nenhum movimento com pressa, que depois nos custe uma outra mudança", disse o dirigente.

O ex-meia Danilo comandou a equipe de forma interina no clássico contra o Palmeiras. A tendência é que Danilo esteja novamente à frente do time no duelo da próxima terça-feira (2), contra o Independiente del Valle, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.