Corinthians avança e fica mais perto de contratar Matías Rojas

Meio-campista pode fechar contrato até julho de 2027 e com valor inferior ao primeiro pedido

O Corinthians tem negociações avançadas com o meio-campista Matías Rojas para reforçar o elenco na janela de transferências do meio do ano. A tendência é de um acerto com o paraguaio até julho de 2027, como soube a GOAL.

A proposta feita pelo Corinthians agradou o estafe do jogador, mesmo sendo diferente dos primeiros pedidos. Como apurou a GOAL, o montante da oferta corintiana deve ser próximo a US$ 4,1 milhões (cerca de R$ 20,7 milhões) líquidos pelos quatro anos de contrato. Com contrato com o Racing até o dia 30 de junho, ele pode se transferir "de graça" para qualquer clube do mundo.

O Timão considerava a primeira pedida do meio-campista paraguaio elevada - ele queria US$ 5,5 milhões (R$ 27,6 milhões) por três anos. Sem precisar pagar para o Racing, o valor pedido pelo jogador engloba salários, direitos de imagem e também luvas previstas em contrato.

Além do Corinthians, o Botafogo era um dos principais interessados em Matías Rojas no Brasil. O clube do Rio de Janeiro realizou uma proposta, porém ela foi considerada inferior e não obtiveram resposta do estafe do jogador.

Matías Rojas vive um bom momento na Argentina. Na atual temporada, o meio-campista disputou 15 jogos, entre clube e seleção, e anotou oito gols, além de produzir duas assistências.