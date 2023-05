Meia de 27 anos tem proposta para assinar contrato por quatro temporadas no CT Joaquim Grava

O Corinthians formalizou uma proposta pela contratação de Matías Rojas no mercado da bola, de acordo com o estafe do atleta. A informação sobre a investida corintiana foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho e confirmada pela GOAL.

De acordo com o estafe de Matías Rojas, a proposta do Corinthians é para assinar contrato de quatro anos, até julho de 2027. Ele fica livre do compromisso com o Racing, da Argentina, a partir de 30 de junho deste ano e pode se mudar para o futebol brasileiro no primeiro dia do mês seguinte. Os valores, porém, são inferiores do que os inicialmente exigidos pelo atleta. Os números não são revelados.

O Timão considerava a primeira pedida do meio-campista paraguaio elevada — ele queria US$ 5,5 milhões (R$ 27,6 milhões na cotação atual) livres de impostos por um acordo de três temporadas. O montante pedido pelo estrangeiro de 27 anos engloba salário, luvas e direitos de imagem. Mesmo com a diferença na pedida, o Timão apresentou uma proposta e acredita que pode convencer o paraguaio a se juntar ao clube do Parque São Jorge.

Além do Corinthians, o Botafogo já apresentou uma proposta por Matías Rojas no Brasil. Os cariocas, contudo, fizeram uma oferta inferior ao que ele pedia e ainda não obtiveram resposta do estafe do meio-campista.

O paraguaio fez 14 partidas na atual temporada, com 964 minutos em campo, sete gols e uma assistência. Ele ainda disputou uma partida pela seleção do Paraguai, ficando 78 minutos em campo, com um gol e uma assistência.