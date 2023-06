Corinthians e Zenit discutem moldes para venda de joia de 17 anos

Atacante do Timão, Pedro deve receber proposta do Zenit na casa dos 12 milhões de euros ainda nesta janela de transferências

Corinthians e Zenit negociam a venda do atacante Pedro para o clube da Rússia. As conversas acontecem já há bastante tempo e uma proposta deve ser ao Timão ainda nesta janela de transferências do mercado da bola. A notícia foi divulgada pelo jornalista Andrew Sousa, do canal Salve, Drew, e confirmada pela GOAL.

Como soube a reportagem, alguns detalhes estão sendo discutidos antes da proposta oficial chegar na mesa da diretoria do Corinthians. O Zenit pensa em oferecer um valor entre 11 e 12 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) pelo atacante de 17 anos. O valor pode aumentar nas próximas rodadas da negociação.

O principal ponto em discussão é a porcentagem a ser mantida pelo Corinthians após o possível negócio. O Timão é dono de 80% dos direitos de Pedro, e pensa em manter um valor significativo de olho em uma venda futura do jovem jogador.

O Corinthians vê uma venda com bons olhos, já que Pedro só iria para a Rússia em 2024. O jogador tem 17 anos, é só poderá se transferir em fevereiro, quando completa 18 anos. Assim, o Timão receberia um valor significativo sem perder um nome do atual elenco de Vanderlei Luxemburgo.

O Zenit conquistou a prioridade de compra de Pedro após negociar Yuri Alberto com o Corinthians. Sendo assim, o clube russo sai na frente de outros clubes interessados no jogador, como Borussia Dortmund, Newcastle e Ajax.

O atacante tem contrato com o Corinthians até março de 2026. A multa estipulada é de 120 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões) para clubes da Europa e o Timão tem 80% dos direitos do jogador.