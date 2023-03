Pedrinho, do Corinthians, é procurado por Newcastle, Dortmund, Ajax e mais dois europeus

A tendência é de que o Timão receba propostas oficiais pelo atacante de 17 anos na janela de transferências de julho

Um dos principais nomes das categorias de base do Corinthians, o atacante Pedrinho fez a sua estreia no time principal do Timão na vitória contra o Santo André. Com 17 anos recém completados, o garoto já é observado de perto por diversos clubes da Europa.



Como soube a GOAL, Pedrinho está na mira de Borussia Dortmund, da Alemanha, Ajax e PSV, da Holanda, Brighton e Newcastle, da Inglaterra. Além disso, o Zenit, da Rússia, também já demonstrou interesse em contar com a promessa do Timão - o clube russo garantiu a preferência de compra do jogar no negócio por Yuri Alberto.



Inclusive, a tendência é de que o Timão receba propostas oficiais pelo atacante de 17 anos na próxima janela de transferências da Europa, que se abre em julho, como soube a GOAL. O Corinthians tem como objetivo transformar Pedrinho em sua maior venda da história.



O atacante tem contrato com o Corinthians até 2025, com a preferência de renovação por mais dois anos. A multa estipulada é de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões) para clubes da Europa.