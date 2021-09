Corinthians e Danilo Avelar não descartam permanência e esperam recuperação

Jogador teria o contrato rescindido após comentário racista, mas se recupera de lesão e não poderia sair. Clube reavalia situação no período

O futuro de Danilo Avelar no Corinthians pode ter uma reviravolta em breve. O defensor teria o contrato rescindido por fazer um comentário racista durante jogo online, em 22 de junho deste ano. No entanto, recuperando-se de problema clínico, não pôde ter o vínculo quebrado pelo clube. Depois de mais de dois meses, a sua situação deve ser revista no CT Joaquim Grava.

O futuro do defensor de 32 anos é reconsiderado pelo departamento de futebol, conforme apurado pela Goal. O clube aguarda a reabilitação completa do atleta para definir o que será feito com o seu contrato.

Mais artigos abaixo

A diretoria mantém contato com o estafe de Danilo Avelar a fim de tomar uma decisão desde o episódio. Não há uma definição neste momento, de acordo com a assessoria de imprensa. A permanência não está descartada, sobretudo pelas manifestações favoráveis à sequência do jogador.

Contratado em julho de 2019, Danilo Avelar tem vínculo com o Corinthians até o fim de 2022. A sua multa rescisória, avaliada em R$ 7 milhões, era um empecilho para a quebra do compromisso antes do prazo. O jogador já havia informado o clube, por meio de seu estafe, que queria receber ao menos uma fatia do que está estabelecido em contrato.

O atleta se recupera de cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito desde outubro do ano passado. O jogador foi operado pelos médicos Joaquim Grava e Ivan Grava. Ele chegou em fase final de recuperação e treinou com os demais companheiros de elenco nos últimos dias.