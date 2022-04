Corinthians e Cuiabá se acertam por empréstimo de Jonathan Cafú

O Corinthians se acertou com o Cuiabá pelo empréstimo de Jonathan Cafú. O salário do atleta será dividido entre os dois clubes, conforme adiantado pela GOAL. O percentual pago por cada equipe não é divulgado.

O negócio foi costurado nas últimas horas, após reunião do estafe do jogador com a diretoria de futebol do Timão – o presidente Duílio Monteiro Alves participou diretamente das tratativas.

Jonathan Cafú viaja para a capital do Mato Grosso ainda nesta quinta-feira (7) a fim de firmar compromisso com o clube, que disputa a Copa Sul-Americana 2022 e faz a sua estreia contra o Melgar, do Peru, na Arena Pantanal nesta noite.

O jogador de 30 anos treina no CT Joaquim Grava ao lado do restante do elenco, mas não recebeu nem uma oportunidade sequer nesta temporada.

O atacante tem contrato no CT Joaquim Grava até 31 de dezembro de 2023. Na temporada passada, ele defendeu o Cuiabá por empréstimo, somando 44 jogos, seis gols e quatro assistências. As atuações do ano anterior é o que o colocaram como alvo nesta temporada.

Jonathan Cafú chegou ao Corinthians em novembro de 2020 após passagem pelo Al-Hazem, da Arábia Saudita. Depois de sua contratação, fez apenas três partidas pela equipe — todas pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.