Cuiabá negocia empréstimo de Jonathan Cafú com o Corinthians

O Corinthians recebeu uma proposta do Cuiabá pelo empréstimo de Jonathan Cafú, atacante que não tem recebido oportunidades com o técnico Vítor Pereira. A oferta é para que o atleta chegue ao clube nos próximos dias e fique até o fim do Campeonato Brasileiro. Os vencimentos do atleta seriam divididos entre as duas equipes.

O jogador de 30 anos treina no CT Joaquim ao lado do restante do elenco, mas não recebeu nem uma oportunidade sequer nesta temporada. O Timão estuda liberá-lo para o clube do Mato Grosso até o fim de 2022, conforme apurado pela GOAL.

O atacante tem contrato no CT Joaquim Grava até 31 de dezembro de 2023. Na temporada passada, ele defendeu o Cuiabá por empréstimo, somando 44 jogos, seis gols e quatro assistências. As atuações do ano anterior é o que o colocaram como nome de destaque para o clube nesta temporada.

Jonathan Cafú chegou ao Corinthians em novembro de 2020 após passagem pelo Al-Hazem, da Arábia Saudita. Depois de sua contratação, fez apenas três partidas pela equipe — todas pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Em janeiro de 2022, o Giresunspor, da Turquia, fez proposta pelo empréstimo de Jonathan Cafú até o fim da temporada, com salários pagos pelo clube e direitos fixados US$ 1,5 milhões de dólares (R$ 8 milhões na cotação da época). Contudo, as tratativas não avançaram na ocasião.