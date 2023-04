Corinthians x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Cruzeiro entram em campo na noite deste sábado (15), a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Corinthians quer iniciar o Brasileirão com o pé direito e apagar a sua atuação no jogo passado, quando perdeu para o Remo na Copa do Brasil. O Timão tem praticamente todo o elenco à disposição. O único desfalque confirmado é Renato Augusto, que se recupera de lesão no joelho.

Do outro lado, o Cruzeiro ficou de fora da decisão do mineiro, além de ter perdido também na estreia da Copa do Brasil. A Raposa tem como principal objetivo se manter na primeira divisão esta temporada. A equipe celeste não possui desfalques.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Corinthians venceu oito vezes, o Cruzeiro oito, além de quatro empares.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Matheus Bidu; Cantillo, Maycon, Paulinho e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Ramiro, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Daniel Júnior e Gilberto. Técnico: Pepa..

Desfalques

Corinthians

Renato Augusto está no departamento médico.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?