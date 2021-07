Copa Sul-Americana 2021: qual é o chaveamento do Santos até a final?

O Alvinegro Praiano superou o Independiente nas oitavas de final graças a defesas espetaculares de João Paulo... e aos gols de Kaio Jorge

Depois de ter vencido o Independiente de Avellaneda por 1 a 0 dentro da Villa Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2021, o Santos contou com uma atuação espetacular do goleiro João Paulo além de mais um gol marcado por Kaio Jorge para garantir a sua classificação à próxima fase do torneio continental após empate por 1 a 1 na Argentina.

No sonho para conquistar mais um título continental em sua história, o Santos vê a Sul-Americana como grande possibilidade de levantar uma taça nesta temporada. E o próximo desafio da equipe treinada por Fernando Diniz será o Libertad, do Paraguai, que eliminou o Junior de Barranquilla. Os jogos estão marcados para os dias 10 e 17 de agosto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Caso avance no duelo contra os paraguaios, o Santos poderá enfrentar um velho conhecido. Isso porque o Red Bull Bragantino está no lado da chave santista e vai enfrentar o vencedor da partida entre Deportivo Táchira e Rosário Central.

Se conseguir chegar à grande decisão, que será realizada no estádio Mário Alberto Kempes, na Argentina, o Santos pode ter pelo caminho os seguintes adversários: Athletico-PR ou LDU, Sporting Cristal, Peñarol ou Nacional.